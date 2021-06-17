جريفيث يأمل بحل سلمي للنزاع اليمني في القريب العاجل

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ):

أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم الخميس، عن أمله في تحقيق حل سلمي للنزاع في البلد في القريب العاجل.

وأفاد المبعوث الأممي في تغريدة عبر تويتر بأنه "‏التقى بالعاصمة السعودية الرياض بنائب الرئيس اليمني ‎علي محسن صالح ووزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك".

وأعرب المبعوث الأممي في اللقاء عن امتنانه لتعاون حكومة اليمن معه، آملا أن تفضي الجهود المبذولة إلى حلّ سلمي تفاوضي للنزاع.

وخلال الفترة الأخيرة كثف المبعوث الأممي من تحركاته الدبلوماسية في عدة دول بهدف الإسراع في العمل على حل سياسي للنزاع في اليمن الذي تسبب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.