صحة الغربية: ضبط 5400 عبوة أدوية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

شنت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة في الغربية حملة مشتركة مع إدارة التموين لضبط سوق الدواء ومنع الغش التجاري وحماية الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت الحملة عن ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بمحل غير مرخص لبيع وخزن الأدوية بدائرة قسم ثان طنطا بعدد ٥٣ صنفا، بكميات ٥٤١٥ وحدة مختلفة الأنواع غير صالحة للاستهلاك الآدمي وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالي 155 ألف جنيه تقريباً، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وحسب وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة التفتيش على الصيدليات بالتنسيق مع مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم لشن حملة مشتركة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور خالد أصيل، والدكتورة منى شبل، مدير التفتيش الصيدلى، ومفتشي الصيدليات الدكاترة محمد السباعى وهيثم غرابة ومنير منير يرافقهم الدكتور مصطفى قوزع الصيدلى بجهة الإدارة، وذلك بالاشتراك مع مفتشي التموين السيد الحوالة ومحمد الخولي ومحمد فاروق.