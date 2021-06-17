الرئيس السيسي: مازلنا نحقق معدل تقدم مناسب رغم أزمة كورونا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر قدمت شهداء ومصابين كثر من الضباط وضباط الصف والجنود وأعضاء القضاء وأطياف المجتمع من مسلمين ومسيحيين على مدار 7 سنوات ماضية.

وأضاف السيسي، في كلمته خلال استقباله وزراء ومسؤولي الإعلام العرب، اليوم الخميس، أن الدولة لم توقف التنمية وتلجأ لوضع كل مقدراتها لصالح الصدام مع الإرهاب، مؤكدًا أنها كانت خلال الـ7 سنوات الماضية تعمل في مسارين متوازيين.

وأوضح أن المسارين المتوازيين ارتبطا بالتصدي للإرهاب والتطرف، وفي نفس الوقت البناء والتنمية والتعمير، منوهًا إلى أن بقاء الدولة كامنة لمدة 8 سنوات، فترة الصراع الموجودة، يؤدي إلى خراب لا نهاية له.

وتابع: "المواطن عاوز يعيش ويطمئن ويحس إن الدولة تتقدم ومستقرة، وما تحقق في مصر خطوة من ألف"، مشيدًا بنتائج الإصلاح الاقتصادي المطبق في مصر عام 2016.

وذكر أن الثقة كانت مرتبطة بتفهم الشعب المصري لتكلفة مسار الإصلاح، متابعًا: "لو استمررنا دون قرار الإصلاح، لواجهت مصر مشكلة كبيرة وخاصة خلال جائحة كورونا، ورغم الجائحة وتأثيرها السلبي مازلنا نحقق معدل تقدم مناسب في ظل المسار الذي انتهجته مصر والنتائج المحققة الآن".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، وزراء ومسئولي الإعلام العرب، وذلك على هامش انعقاد الدورة العادية (51) لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية، وبحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.