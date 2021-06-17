مصدر أمني يكشف حقيقة شروع سائق في قتل طبيبة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نفى مصدر أمنى صحة ما جاء بمقطع فيديو متداول عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمناً شروع شخص فى قتل طبيبة لملامستها مرآة سيارته دون قصد بمحافظة الشرقية.

وأكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام الطبيبة المشار إليها بمقطع الفيديو فى وقت سابق بتحرير محضر.

الطبيبة اتهمت قائد السيارة "مرتكب الواقعة" باصطدامه بها حال سيرها بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية وإحداث إصابتها بكسور وكدمات متفرقة لملامستها مرآة سيارته دون قصد.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة معللاً ذلك لتعرضه لغيبوبة سكر.