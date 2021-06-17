وفاة مؤسس زامبيا كينيث كوندا عن 97 عاما

ولقّب البعض كوندا بـ«غاندي الإفريقي» لتبنيه النشاط غير العنيف لنيل الاستقلال في الستينيات، لكن شعبيته في الداخل تضاءلت حين أصبح استبداديا بشكل متزايد، وحظر جميع أحزاب المعارضة، وفي نهاية المطاف غادر السلطة في أول انتخابات متعددة الأحزاب في عام 1991 إثر هزيمته أمام النقابي فريدريك تشيلوبا. في وقت لاحق من حياته، استعاد كاوندا مكانته كرجل دولة إفريقي، وساعد في التوسط في أزمات في زيمبابوي وكينيا.
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