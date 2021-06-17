أمريكا: سنتصدى للبرامج النووية لإيران وكوريا الشمالية

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، سعي بلاده للتصدي للبرامج النووية لدول مثل إيران وكوريا الشمالية. حديث أوستن جاء خلال كلمة له مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ. ورجح وزير الدفاع الأمريكي أن إيران ستسعى للحصول على سلاح نووي إذا تُرك برنامجها النووي دون رقابة. ولفت أن الجماعات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة قد تشكل تهديدا للأراضي الأمريكية وحلفاء واشنطن خلال عامين. وأوضح الوزير لويد أوستن في جلسة بالكونجرس "قد تحتاج (الجماعات) عامين لتطوير قدراتها". من جانبه، حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة من استمرار الصين في العمل على رفع قدرتها العسكرية. وأضاف الجنرال ميلي: "مستعدون دائما لرفع قدراتنا العسكرية"، لافتا إلى اتفاقه مع التقدير الخاص بالفترة الزمنية ووجود مخاطر متوسطة في الوقت الراهن. وأضاف ميلي "إذا انهارت الحكومة الأفغانية أو جرى تفكيك قواتها الأمنية، فإن المخاطر ستزيد بالطبع".



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