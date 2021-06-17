دولة أوروبية تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ فبراير

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أدت حملات التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد إلى تراجع كبير في إصابات الوباء، لكن ظهور المتحورة "دلتا" الأكثر قدرة على الانتشار بات يثير القلق في بعض الدول الأوروبية.

من بين تلك البلدان المملكة المتحدة التي أظهرت بيانات رسمية صادرة فيها أنها سجلت، اليوم الخميس، أعلى زيادة يومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ 19 فبراير الماضي.

وأحصت بريطانيا 11007 إصابات جديدة على مدى الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ارتفاعا من 9055 قبل يوم.

وبلغ عدد الوفيات الجديدة 19، صعودا من تسع وفيات أمس الأربعاء، وهو الأعلى في يوم واحد منذ 11 مايو الماضي ليصل إجمالي الوفيات إلى 127945.

وتسجل بريطانيا حاليا أكبر عدد للوفيات بفيروس كورونا في أوروبا.

وتلقى ما يزيد قليلا عن 80 بالمئة من البالغين في بريطانيا أول جرعة من لقاح الوقاية من كوفيد-19 وحصل 58 بالمئة منهم على الجرعتين لتسجل بذلك البلاد أحد أعلى معدلات التحصين في العالم.

لكن انتشار سلالة "دلتا"، الأشد عدوى التي ظهرت لأول مرة في الهند، دفع رئيس الوزراء بوريس جونسون، يوم الاثنين، إلى إرجاء تخفيف مزمع لقيود التباعد الاجتماعي كان مقررا في 21 يونيو الجاري.