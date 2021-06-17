بالصور من بغداد.. مهرجان للوحدة الوطنية قرب 'الإمام الأعظم'

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، عن تأمين الحماية لمهرجان الوحدة الوطنية قرب "الإمام الأعظم" شمالي العاصمة.



وقالت القيادة في بيان، إنه "تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات بغداد اللواء الركن احمد سليم بهجت، تم وضع خطة لتامين الحماية للتجمع الجماهيري الكبير الذي أقيم بالقرب من الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان (طيب الله ثراه) مساء اليوم الخميس في منطقة الاعظمية والذي يهدف إلى توحيد الكلمة ورص الصفوف ومناهضة الغلو والتطرف والإرهاب".

وأضافت أن "التجمع الذي دعا له ديوان الوقف السني حضره اللواء الركن كريم صبحي نائب قائد عمليات بغداد فضلاً عن عدد من ضباط ركن القيادة وطيف كبير من المواطنين من أبناء العاصمة بغداد ووجهاء ورجال دين من منطقتي الكاظمية والاعظمية".

تصوير: علي جاسم