بلينكن يؤكد للمنقوش ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا فورا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية الأمريكي خلال اتصال بوزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، ضرورة انسحاب المرتزقة من ليبيا فورا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن أنتوني بلينكن ونجلاء المنقوش شددا خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، على أهمية ضمان إجراء الانتخابات الليبية بموعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وأكدا أيضا ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وفي سياق متصل، التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في روما، وتناول اللقاء توطيد العلاقات بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين وعدد من الملفات الهامة في مقدمتها سير العملية السياسية في ليبيا ومؤتمر برلين الدولي الثاني حول ليبيا المزمع عقده قريباً والاستعداد لانتخابات 24 ديسمبر من العام الجاري والقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.







وأكد رئيس مجلس النواب ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير، وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.



وشدد صالح على وفاء مجلس النواب بالتزاماته في سير العملية السياسية لا سيما ملف المناصب السيادية، مطالبا بضرورة وفاء جميع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي بتعهداته وما تم الاتفاق عليه في مؤتمر "برلين".

وفي وقت سابق، أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، رفضها وجود أي قواعد أو قوات أو مرتزق أجانب تابعين لأي دولة داخل البلاد، ما جعلها غير مرغوبة من كثير من مليشيات الغرب الليبي.



وأوضحت بأن ليبيا مازال مليئا بالوجود الخارجي غير المرغوب، ولكن الجميع متفقون على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في أقرب وقت ممكن.



وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا "يان كوبيش" أكد أن هناك إجماعا ليبيا على ضرورة إخراج المرتزقة من البلاد.

وتتفق تصريحات كوبيش مع ما شددت عليه وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، خلال مؤتمر صحفي مع نظرائها في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا 25 مارس/آذار الماضي أن حكومتها ستعمل على إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد وأن بقاءهم غير مقبول.

