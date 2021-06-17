شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 1646 إصابة جديدة و5 وفيات بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الكويت اليوم تسجيل 1646 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 334216 .. فيما سجلت خمس حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة 1842.



وقال الدكتورعبدالله السند المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية لوكالة الأنباء الكويتية/ كونا / أنه تم ايضا تسجيل 1427 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين الى 315645 حالة.. مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 94.44 في المائة.