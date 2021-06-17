القائد العام للجيش الليبي يستقبل رئيس المخابرات المصري قادما من طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقرّ القيادة العامة بالرجمة، الوزير عباس كامل رئيس المخابرات المصري.



وأفادت القيادة العامة في بيان لها، بأن القائد العام للقوات المُسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، استقبل في مكتبه بمقرّ القيادة بالرجمة جنوبي بنغازي الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة بجمهورية مصر العربية.

ووصل اللواء عباس كامل مساء الخميس إلى بنغازي قادما من طرابلس التي زارها صباح اليوم الخميس، حيث التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وأشاد الديبية بـ"الدور الإيجابي لمصر في تعزيز المصالحة بين الأطراف الليبية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة"، وفق البيان.

كما جرى خلال اللقاء، التنسيق لزيارة الديبية للقاهرة لتفعيل اللجنة المشتركة العليا الليبية المصرية، واستكمال ما تم الاتفاق عليه في كافة المجالات، وفق البيان الذي لم يذكر تفاصيل عن زيارة الدبيبة وموعدها.

كما وجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي دعوة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لزيارة ليبيا.

وأثنى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على الدور الإيجابي لجمهورية مصر العربية في تعزيز المصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية، بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة

وتناول اللقاء تفعيل اللجنة الفنية المشتركة بين ليبيا وجمهورية مصر العربية وتعزيز التعاون في كافة المجالات.

وحث المنفي على ضرورة عودة الشركات المصرية لليبيا للمساهمة في إعادة الإعمار والتعاون في مجال الطاقة، ودعم مشروع المصالحة الوطنية.

وفي مارس/آذار الماضي، زار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مصر للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.

وشدد السيسي آنذاك على دعم مصر الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، وإنجاحها في إدارة المرحلة التاريخية الحالية، والوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري.

وأكد السيسي ثبات موقف بلاده الرامي لتحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، واستعادة الأمن والاستقرار، وتمتع ليبيا بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كل المقاتلين الأجانب من ليبيا.