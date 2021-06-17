المرتزقة يتصدرون لقاء سودانيا ليبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي بالعاصمة القطرية الدوحة أمس بوزيرة الخارجية الليبية نجلاء محمد المنقوش. وأفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان أنه بحث خلال اللقاء قضية المرتزقة الأجانب في ليبيا، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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