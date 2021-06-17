شكري: مصر من أكبر الدول مساهمة بقوات حفظ السلام عالميا

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وثمنت المنسقة الأممية، خلال احتفالية أقامتها وزارة الخارجية المصرية أمس بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، الدور المصري التاريخي والمحوري في منظومة الأمم المتحدة لحفظ السلام، لاسيما التضحيات التي قدمتها عناصر حفظ السلام المصرية في سبيل تسوية النزاعات وصون السلم والأمن الدوليين تحت راية الأمم المتحدة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في بيان أن الاحتفالية جاءت بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة في مصر، ومشاركة وزير الخارجية سامح شكري، الذي ألقى كلمة بهذه المناسبة أوضح فيها اعتزاز مصر بكونها من بين أوائل الدول ومن أكثرها حرصا على دعم منظومة حفظ السلام بالأمم المتحدة.
وأشار شكري إلى أن مصر حافظت على وضعيتها ضمن أكبر الدول المساهمة بقوات، حيث تشارك في اللحظة الراهنة بأكثر من ثلاثة آلاف من الرجال والنساء المصريين الذين يؤدون واجبهم تحت رايات الأمم المتحدة لاستعادة الاستقرار وبناء السلام في مناطق النزاعات.
وأكد الوزير المصري حرص مصر على توفير أعلى مستويات التدريب لحفظة السلام المصريين، مشيرا إلى التقدم الملموس الذي تم إحرازه على صعيد مشاركة العناصر النسائية المصرية ضمن قوات حفظ السلام في إطار الجهود الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن.
ووفق المتحدث، تضمنت الاحتفالية تنظيم معرض صور لمساهمات مصر في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في عدد من مناطق النزاعات حول العالم.
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