نجاة مسؤول سوري من الاغتيال

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وقالت مصادر في محافظة القنيطرة «إن محافظ القنيطرة الحرة التي كانت تابعة للمعارضة السورية خلال سيطرة فصائل المعارضة عليها ضرار البشير نجا أمس من محاولة اغتيال إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارته في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، وتم نقله إلى المستشفى في مدينة القنيطرة.
وأكدت المصادر أن البشير تعرض لإصابة في القدمين وهو في حالة جيدة رغم الانفجار الكبير الذي تعرضت له سيارته.
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