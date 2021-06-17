شكرا لقرائتكم خبر نجاة مسؤول سوري من الاغتيال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجا محافظ القنيطرة الحرة سابقا في سوريا ورئيس لجنة المصالحات ضرار البشير من محاولة اغتيال أمس، في محافظة القنيطرة جنوب سوريا.

وقالت مصادر في محافظة القنيطرة «إن محافظ القنيطرة الحرة التي كانت تابعة للمعارضة السورية خلال سيطرة فصائل المعارضة عليها ضرار البشير نجا أمس من محاولة اغتيال إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارته في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، وتم نقله إلى المستشفى في مدينة القنيطرة.

وأكدت المصادر أن البشير تعرض لإصابة في القدمين وهو في حالة جيدة رغم الانفجار الكبير الذي تعرضت له سيارته.