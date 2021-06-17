الاستخبارات العراقية تعتقل 3 دواعش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس أن جهاز الاستخبارات تمكن من اعتقال ثلاثة من عناصر تنظيم داعش في قضاء سامراء (120 كلم شمال بغداد)، وقالت في بيان «إن جهاز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكن من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين بينهم امرأة من المطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام قانون الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية». وذكرت أن المعتقلين يعملون بما يسمى قاطع صلاح الدين، واعترفوا خلال التحقيقات بالاشتراك بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، وتم القبض عليهم ضمن قضاء مدينة سامراء.



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