5 قتلى ومصابين فلسطينيين في الضفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مصادر فلسطينية أمس، عن استشهاد فلسطيني وإصابة أربعة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. وذكرت المصادر أن فتى يبلغ 16عاما توفي متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في ساعة متأخرة الليلة الماضية خلال مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس. وتشهد البلدة احتجاجات يومية على إقامة بؤرة استيطانية في منطقة جبل صبيح، وهذا هو رابع فلسطيني يقتل في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي خلال ثلاثة أسابيع. كما أفادت مصادر فلسطينية بإصابة أربعة شبان فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات عقب اقتحامه جنين في شمال الضفة الغربية.

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