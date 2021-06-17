شكرا لقرائتكم خبر خاتمي للحكومة: كفاكم ترهيبا للناخبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي الشعب للمشاركة في انتخابات الرئاسة وانتخابات مجالس البلدية، قائلا «على الشعب أن يغير الوضع لصالح الجمهورية».

واتهم خاتمي التيار المتشدد في إيران الذي يدعم رئيسي بشكل غير مباشر، بترهيب الناخبين. ودعا إلى مشاركة الإيرانيين في الانتخابات من أجل إبراز رأيهم وإيصال رسالة إلى مرشدهم، قائلا «أتمنى أن يأتي الناس إلى الساحة الانتخابية»، إلا أنه لم يعلن تأييده علنا لأي مرشح من المتبقين، مكتفيا بالقول «أنا لن أقول أي من المرشحين يستحق الفوز أم لا»، في إشارة إلى أنه على الناس أن تختار بنفسها وتقرر.

من جهته، طالب الحرس الثوري الإيراني في بيان، الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات بغض النظر عما وصفها بالحرب الإعلامية والنفسية على بلاده.

وتجرى مسرحية الانتخابات الإيرانية الهزلية اليوم، فيما يحق لنحو 59 مليون إيراني المشاركة بالانتخابات التي تتوقع مراكز الاستطلاع أن تشهد نسب مشاركة لا تتجاوز 40%. وتشير التصريحات الصادرة عن المؤسسة الدينية هناك إلى أن التيار المتشدد داخل الحوزة الدينية يميل بقوة نحو إبراهيم رئيسي.

وفيما كثفت وسائل الإعلام دعواتها للمشاركة، أصدر 110 ناشطين، بيانا أعلنوا فيه المقاطعة. وفي محاولة للحشد ضد المتشددين قبيل الانتخابات الرئاسية المحسومة لصالحهم، ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى المشاركة في الانتخابات رغم الانتقادات، مطالبا الإيرانيين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع ولو على مضض.

وبرر دعوته بالقول «إن المقاطعة لا تحل المشكلة»، لافتا إلى إمكانية اختيار مرشح من بين الموجودين.