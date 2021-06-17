شكرا لقرائتكم خبر خاتمي للحكومة: كفاكم ترهيبا للناخبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واتهم خاتمي التيار المتشدد في إيران الذي يدعم رئيسي بشكل غير مباشر، بترهيب الناخبين. ودعا إلى مشاركة الإيرانيين في الانتخابات من أجل إبراز رأيهم وإيصال رسالة إلى مرشدهم، قائلا «أتمنى أن يأتي الناس إلى الساحة الانتخابية»، إلا أنه لم يعلن تأييده علنا لأي مرشح من المتبقين، مكتفيا بالقول «أنا لن أقول أي من المرشحين يستحق الفوز أم لا»، في إشارة إلى أنه على الناس أن تختار بنفسها وتقرر.
من جهته، طالب الحرس الثوري الإيراني في بيان، الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات بغض النظر عما وصفها بالحرب الإعلامية والنفسية على بلاده.
وتجرى مسرحية الانتخابات الإيرانية الهزلية اليوم، فيما يحق لنحو 59 مليون إيراني المشاركة بالانتخابات التي تتوقع مراكز الاستطلاع أن تشهد نسب مشاركة لا تتجاوز 40%. وتشير التصريحات الصادرة عن المؤسسة الدينية هناك إلى أن التيار المتشدد داخل الحوزة الدينية يميل بقوة نحو إبراهيم رئيسي.
وفيما كثفت وسائل الإعلام دعواتها للمشاركة، أصدر 110 ناشطين، بيانا أعلنوا فيه المقاطعة. وفي محاولة للحشد ضد المتشددين قبيل الانتخابات الرئاسية المحسومة لصالحهم، ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى المشاركة في الانتخابات رغم الانتقادات، مطالبا الإيرانيين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع ولو على مضض.
وبرر دعوته بالقول «إن المقاطعة لا تحل المشكلة»، لافتا إلى إمكانية اختيار مرشح من بين الموجودين.
كانت هذه تفاصيل خبر خاتمي للحكومة: كفاكم ترهيبا للناخبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.