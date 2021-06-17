شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى لـ"الوطنية للتدريب" تستقبل محافظ الإسكندرية لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الخميس، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

تناولت الزيارة بحث سبل التعاون بين الأكاديمية والمحافظة، وكيفية الاستفادة من البرامج التي تقدمها الأكاديمية لتطوير مهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة داخل المحافظة.

وقام اللواء محمد الشريف بزيارة المتدربين فى الأكاديمية من العاملين بمحافظة الإسكندرية، ضمن البرنامج المنعقد لهم داخل الأكاديمية، وقد أثنى على المحتوى التدريبي، مشيدا بكونه محتوى يصلح للتطبيق العملي على أرض الواقع وليس مجرد تدريبًا نظريًا فقط، وأوصى المتدربين بالحصول على أقصى استفادة ممكنة من المحاضرات، لتطبيق ما درسوه في أعمالهم فور عودتهم.