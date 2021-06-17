تونس تحتضن اجتماع رؤساء أجهزة الإعلام الأمني وممثلي وزارات الإعلام العربية

محمد الفلاح - الخميس 17 يونيو 2021

انعقدت في مقر الأمانة العامة بمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية اليوم، أعمال الاجتماع المشترك بين رؤساء أجهزة الإعلام الأمني وممثلي وزارات الإعلام في الدول العربية، بمشاركة رؤساء أجهزة الإعلام الأمني في وزارات الداخلية العربية، وممثلين عن وزارات الإعلام في الدول العربية، فضلا عن مشاركة جامعة الدول العربية ، واتحاد إذاعات الدول العربية.



وأكد الأمين العام المساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب خالد المعمري، أهمية الإعلام ودوره في التوعية الأمنية والوقاية من الجريمة وحرصه على إقامة شراكة فعالة بين أجهزة الإعلام الأمني وسائر الأجهزة الإعلامية بما يضمن توحيد الجهود لحماية الدول العربية من كل التهديدات التي تترصدها.

وناقش المشاركون خلال الاجتماع مشروع مدونة قواعد السلوك المتعلقة بالتعامل الإعلامي مع الأحداث الإرهابية، ومشروع الإستراتيجية المتعلقة بالتعامل الإعلامي مع قضايا التطرف والإرهاب.