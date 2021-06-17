شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 5 حالات وفاة جديدة و1646 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس عن تسجيل 1557 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 332 ألفا و 216 حالة، في حين تم تسجيل خمس حالات وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى .1842

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن هناك 196 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.