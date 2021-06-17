شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مفزعة لحالات الانتحار بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 700 ألف شخص انتحروا خلال عام 2019 ، بواقع حالة انتحار بين كل 100 وفاة، مشيرة إلى أن هذا العدد مرتفع للغاية.

وقالت المنظمة، إن معدلات الانتحار على المستوى العالمي تراجعت بنسبة 36% خلال الفترة بين عامى 2000 و2019، وأشارت إلى أنه رغم ذلك، فإن جائحة كورونا زادت الكثير من عوامل خطر الإقدام على الانتحار، مثل فقدان الوظائف والأزمات المالية والعزلة.

وأضافت المنظمة أنه بوسع الدول المساعدة فى خفض عدد حالات الانتحار من خلال تدريب الشباب بما يمكنهم من مواجهة الأزمات الاجتماعية والنفسية والروحية.

وتشمل قائمة الوسائل الأخرى لخفض حالات الانتحار تحديد الأشخاص الذين تراودهم أفكار الانتحار مبكرا وتمكينهم من الحصول على المساعدة، وتشجيع وسائل الإعلام المسؤولة على تغطية حالات الانتحار وكيفية مواجهتها، ووضع العراقيل أمام حصول الأشخاص على المواد السامة مثل المبيدات الحشرية وكذلك اقتناء البنادق.