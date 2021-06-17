السيسي يشيد بجهود الجيش الليبي في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بجهود الجيش الوطني الليبي لتحقيق الاستقرار الداخلي و مكافحة الإرهاب.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن السيسي تأكيده على الدور الحيوي للمؤسسة العسكرية الليبية في حماية مقدرات الشعب الليبي، وذلك في رسالة بعث بها مع الوزير عباس كامل إلى المشير خليفة حفتر.

وبحسب وسائل الإعلام المصرية، فقد وصل الوزير عباس كامل رئيس المخابرات المصرية إلى مدينة بنغازي ضمن زيارته الحالية لليبيا.



ومن المقرر أن يلتقي الوزير عباس كامل، ‏بالمشير خليفة حفتر ‏القائد العام للجيش الوطني الليبي.





وفي وقت سابق اليوم، وصل رئيس جهاز المخابرات المصرية إلى العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بحسب توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتهدف الزيارة تعزيز علاقات التعاون المشترك ودعم العملية السياسية والاستقرار في ليبيا.