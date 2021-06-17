واشنطن: وقف إطلاق النار خطوة أولى لحل الأزمة اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، أن وقف إطلاق النار الخطوة الأولى نحو التوصل لحل نهائي للأزمة اليمنية

وقالت جيرالدين جريفيث إن هجمات مليشيات الحوثي ضد الأراضي السعودية والمدنيين في اليمن غير مقبولة على الإطلاق.



واتهمت مليشيات الحوثي تماطل في تطبيق وقف إطلاق النار باليمن، مؤكدة أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس مزيدًا من الوسائل للضغط على مليشيات الحوثي.

ويتسق تأكيد واشنطن مع إعلان الحكومة اليمنية الأربعاء استعدادها تقديم الدعم لمهمة المبعوث الأمريكي تيم ليندركينج والجهود الأممية والدولية لإحلال السلام بالبلاد.

وقال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن جرائم مليشيا الحوثي المتواصلة بحق المدنيين والنازحين تخلف آثارا جسيمة وتعرقل السلام.

والخميس، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي صوب مدينة خميس مشيط.

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.



ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.