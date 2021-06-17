"الاتحاد التونسي للشغل" للغنوشي: لا تحمل العمال مسؤولية فشلك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هاجم الاتحاد العام التونسي للشغل، (أكبر منظمة للشغل في تونس) رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بسبب تصريحاته التي انتقد فيها عمال تونس، وحملهم عجز حكوماته المتعاقبة.

وقال الاتحاد في بيان أصدره اليوم الخميس، ندين بشدة التصريحات الأخيرة لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والذي أوهم بالدفاع عن قيمة العمل، مدعيا أن العمّال والموظّفين التونسيين لا يعملون أكثر من ربع ساعة في اليوم محاولا بذلك التغطية على عجز حكوماته المتعاقبة وتعليق فشلها على كاهل العمال.



وأضاف البيان أن تلك التصريحات تهجّم مجاني وتشويه لعمّال تونس والإساءة من حيث لا يدري إلى اقتصاد البلاد وإلى الاستثمار فيها، منتقدين سعيه بوصفه رئيس مجلس نوّاب الشعب، لتشجيع العمل الموازي الذي يستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل عبر استقبال التنسيقيات والهياكل المتطفلة على العمل النقابي، وإقحام نفسه في النزاعات التي تخص العمال.

وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أطلق سهامه نحو رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، معتبرا إياه "سبب البلية".

وموجها كلامه لرئيس حركة النهضة الإخوانية رئيس البرلمان راشد الغنوشي، قال أمين عام "التونسي للشغل": "من يتحدث عن ربع ساعة عمل لم يعمل في حياته ولو دقيقتين".

وكان الطبوبي يعلق على ما قاله الغنوشي الأحد الماضي: "علموا أولادكم وبناتكم وأنفسكم أن لا نطفف في الميزان، فالمطفف من يتقاضى أجرا مقابل 8 ساعات عمل لكنه يعمل ربع ساعة فقط"، معتبرا أن البلاد "لن تتقدم بهذه الطريقة".

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع الاتحاد بمنطقة الحمامات السياحية، حمّل الطبوبي كامل المسؤولية التي آلت لها البلاد إلى الغنوشي واتهمه بأنه "سبب البلية".

وخاطب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، مسؤولي البلاد وعلى رأسهم الغنوشي ودعاهم إلى "احترام انفسهم، خصوصا الذين لا يستطيعون تقديم شيء لتونس".

ويأتي حديث الغنوشي، في وقت تدور فيه شبهات حول ثروته التي قيل إنها تخطت المليار دولار، ودور حركته الإخوانية في انهيار البلاد على المستويات كافة.