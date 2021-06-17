الكويت توقف الملاحة البحرية في ثلاثة موانئ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أوقفت الكويت اليوم حركة الملاحة البحرية مؤقتًا في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة بسبب الأحوال الجوية.



وأفادت مؤسسة الموانئ الكويتية في بيان أن عمليات دخول السفن وخروجها في الموانئ الثلاثة توقفت اليوم من الساعة الثامنة صباحًا، مبينةً أن توقفها جاء نتيجة وصول سرعة الرياح إلى 50 عقدة في الساعة وارتفاع الأمواج إلى سبعة أقدام.