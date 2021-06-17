شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب الأمريكي» يؤيد إلغاء تفويض الحرب الممنوح للرئيس في 2002 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن – رويترز

أيد مجلس النواب الأمريكي، الخميس، إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس منذ العام 2002، والذي سمح بشن الحرب في العراق، في إطار مساعي النواب لاستعادة سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض.

وجاءت نتيجة التصويت بواقع 268 مؤيداً لسحب التفويض، في مقابل اعتراض 161. وانضم 49 جمهورياً على الأقل إلى صفوف الديمقراطيين في تأييد إلغاء التفويض.

ومن أجل تفعيل الإلغاء، يجب أن يحظى الإجراء بتأييد مجلس الشيوخ حيث الاحتمالات أكثر غموضاً، ويجب أيضاً أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانوناً. وقال بايدن من قبل إنه يدعم الإلغاء.

ويمنح الدستور الأمريكي الكونجرس سلطة إعلان الحرب. لكن هذه السلطة تحولت إلى الرئيس بعد إقرار الكونجرس قوانين غير محددة بأجل تعطي الإذن باستخدام القوة العسكرية، مثل التشريع الخاص بالعراق الصادر العام 2002، وتشريع آخر يسمح بالحرب على تنظيم «القاعدة» الإرهابي والجماعات التابعة له بعد هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001.

وقال النائب جريج ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب وهو يحث على دعم إلغاء التفويض: «أتطلع إلى اليوم الذي لا يجلس فيه الكونجرس في مقاعد المتفرجين عندما يتعلق الأمر ببعض القرارات الأشد أهمية التي يمكن أن تتخذها أمتنا».

ويشعر المعارضون للخطوة بالقلق من أن يحد الإلغاء بشكل خطير من سلطات الرئيس ويرسل رسالة يُفهم منها أن الولايات المتحدة تنسحب من الشرق الأوسط.

وألقى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بثقله الأربعاء وراء مسعى إلغاء التفويض، مشيراً إلى أن الإلغاء سيكبح «النزعة للمغامرة العسكرية».

ويحتاج إلغاء التشريع إلى موافقة 60 عضواً على الأقل بمجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، والمقسم بالتساوي بين الحزبين، وهو ما يعني دعم عشرة على الأقل من الأعضاء الجمهوريين.

ويبحث بعض أعضاء الكونجرس أيضاً إلغاء تشريع تفويض استخدام القوة العسكرية للعام 2001 الذي صدر من أجل حرب أفغانستان.