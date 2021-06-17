شكرا لقرائتكم خبر عن بعدما قال لها «أنت في المهنة الخطأ».. بايدن يعتذر لصحفية «وبخها» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انفعل الرئيس الأمريكي جو بايدن على صحفية، الأربعاء، سألته في أعقاب قمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عن مدى ثقته في «سلوك بوتين»، ما تسبب في انفعال بايدن الذي وبخها قائلاً «أنت في المهنة الخطأ»، قبل أن يقدم اعتذاره لاحقاً على انفعاله.

وقعت الحادثة خلال مؤتمر صحفي، عقده بايدن في جنيف، عقب انتهاء قمته الأولى مع بوتين، ووجهت فيه الصحفية من شبكة «سي إن إن»، كايتلين كولينز السؤال التالي إلى الرئيس الأمريكي: «لماذا أنت مقتنع بأن بوتين سيغير سلوكه؟».

وانفعل بايدن غاضباً قائلاً: «لست واثقاً من أنه سيغير سلوكه». وخاطب الصحفية بالسؤال: «ماذا تفعلين كل هذا الوقت؟ متى قلتُ إنني مقتنع؟». وتابع بايدن: «دعينا نصحح الأمر. قلت ما سيغير سلوكهم هو تفاعل العالم مع سياستهم».

ووجهت كولينز سؤالاً آخر إلى بايدن أشارت فيه إلى أن بوتين خلال القمة نفى مجدداً وقوف روسيا وراء أي هجمات سيبرانية على الولايات المتحدة، وقلل من شأن مخالفات حقوق الإنسان، سائلة بايدن عن كيفية تطابق مواقف بوتين هذه مع حديثه عن «قمة بناءة».

ورد بايدن بغضب قائلاً: «إذا لم تفهمي ذلك فإنك ارتكبت خطأ في اختيار المهنة». وغادر على إثرها المؤتمر الصحفي.لكن بايدن قدم اعتذاره للصحفية لاحقاً، قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية عائداً إلى الولايات المتحدة.

وقال بايدن للصحفيين: «لكي تكون مراسلاً جيداً، يجب أن تكون سلبياً. يجب أن تكون لديك نظرة سلبية للحياة، حسناً، يبدو لي ذلك. بالطريقة التي تتبعونها جميعاً، لا تسألون أبداً سؤالاً إيجابياً». وأضاف لاحقاً: «اعتذر عن انفعالي».

من جهتها، قالت كولينز، إنها تقدر اعتذار بايدن عن انفعاله، وتعتبره «غير ضروري على الإطلاق». وأضافت: «إن طرح سؤال على الرئيس لا يعني أن له ميلاً سلبياً أو إيجابياً. إنها ببساطة وسيلة للدخول في عقلية الرئيس حول كيفية رؤيته لشيء ما».