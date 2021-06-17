شكرا لقرائتكم خبر عن «الآسيوي» أول اتحاد قاري يطبق «الفار» في تصفيات المونديال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد «الفار» في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، والذي ينطلق في شهر سبتمبر/ أيلول القادم.

وبهذا القرار بات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أول اتحاد قاري يقوم بتطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في تصفيات كأس العالم.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قام بتطبيق نظام حكم الفيديو المساعد للمرة الأولى، اعتباراً من ربع نهائي كأس آسيا 2019 في الإمارات، ثم قام بتطبيقه في جميع مباريات بطولة آسيا، تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

والعام الماضي جرى استخدام حكم الفيديو المساعد للمرة الأولى في بطولات الأندية، وذلك اعتباراً من ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020، وسوف يعاد استخدامه هذا العام أيضاً اعتباراً من ذات الدور.

وكذلك سوف يتم استخدام هذا النظام للمرة الأولى في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وذلك في نهائي نسخة هذا العام.