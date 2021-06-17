شكرا لقرائتكم خبر عن الهند..انتشال رضيعة على قيد الحياة من نهر الكانج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في حادثة غريبة شهدتها الهند، انتشل صياد، الاثنين، رضيعة حديثة الولادة، على قيد الحياة وجدت طافية في صندوق يحمل اسمها «جانجا» على نهر الكانج في ولاية أوتار براديش الشمالية.

وأوضحت الشرطة الهندية، أن الرضيعة لايتجاوز عمرها ال21 يوماً، وعثر عليها بصحة جيدة من قبل صياد على متن قارب في الأدغال على حافة النهر بالولاية، وفق ما نشره موقع «ذا تايمز أوف إنديا» الخميس.

وبحسب وسائل إعلام هندية، علمت الشرطة بواقعة الطفلة، بعدما وثق كثيرون حادثة انتشالها من النهر بهواتفهم في فيديوهات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال منقذ الطفلة الصياد جولو تشودري: «بعدما انتشلتها تجمع عدد كبير من الأشخاص على الفور، فقررت أن آخذ الطفلة إلى منزلي».وعقب انتشار الحادثة، توجه زوجان هنديان إلى منزل تشودري لتبني الطفلة لكنه رفض تسليمها لهم. وبعدما علمت الشرطة بالحادثة توجهت إلى منزل تشودري للتحقيق في الحادثة التي أثارت جدلاً واسعاً واستلمت الطفلة التي أودعت في المستشفى للتأكد من سلامتها.

وقال مسؤول الشرطة المحلية أو.بي.سينج:«من الصعب التأكد من المدة التي كانت تطفو فيها في النهر. سمع القارب صوتاً قادماً من الصندوق وهكذا وجد الطفلة».

وأوضحت الشرطة أن الجزء الداخلي من صندوق الطفلة كان مبطنًا بقطعة قماش حمراء ويحتوي على ورقة توضح تاريخ ووقت ولادة الفتاة واسمها «جانجا». وأضاف المسؤول: «الطفلة بخير وتتلقى رعاية طبية حالياً. الحكومة ستعتني بكل شيء نحاول معرفة من أين أتت». وتعتزم السلطات إيداع الطفلة في دار إيواء للأطفال عقب خروجها من المستشفى.