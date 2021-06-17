شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا أبو شقرة تتقدم باقتراح برغبة بإنشاء مجلس أعلى للشئون الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت الدكتورة رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الأفريقية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، باقتراح برغبة خاص بإنشاء مجلس أعلي للشئون الافريقية علي أن يكون تحت رعاية رئيس الجمهورية وضم كافة الوزارت والهيئات التي لها صلة بالشأن الأفريقى.

وجاء فى اقتراح النائبة أن يحدد المجلس مهام رسم السياسة العامة للدولة تجاه القارة الأفريقية ومتابعة أداء كافة الأجهزة لأدوارها في كافة المجالات، وأن يتم اختيار لهذا المجلس هيئة خبراء تضم كوادر أكاديمية وعملية في الشئون الأفريقية.

وذكرت الدكتورة رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الأفريقية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين فى مذكرة إيضاحية أنه تتعدد الأجهزة المصرية التى تعمل فى الميدان الأفريقى ويتضح جليا عدم وجود تنسيق كاف بينها فى إطار استراتيجية واضحة وهو ما يشكل أحد العوامل الرئيسية فى عرقلة أى جهود لتنمية العلاقات المصرية الأفريقية.