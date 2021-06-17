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شكرا لقرائتكم خبر عن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشاركون بمؤتمر بناء الوعى بالهيئة الإنجيلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مؤتمر تحت عنوان "المجتمع المدني وبناء الوعي"، تلبية لدعوة كريمة من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بحضور القس الدكتور أندريا ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر.
وشمل وفد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب وأمين سر التنسيقية، والنائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب، والنائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، والنائب محمود فيصل عضو مجلس الشيوخ، والنائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ، والنائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ.
وفد تنسيقية شباب الأحزاب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد شباب التنسيقية
وفد شباب التنسيقية