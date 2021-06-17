إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في مركز طامية بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

نجحت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم فى إنهاء خصومة ثأرية بين بين عائلتين في نجع أبو جلالة التابع لقرية قصر رشوان بمركز طامية.

شهد مراسم الصلح اللواء عادل صالح مساعد مدير أمن الفيوم، والعميد خالد حسن مأمور قسم شرطة مركز طامية، والعقيد شريف عبد العظيم رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شرق الفيوم، والمقدم معتز اللواج مفتش مركز طامية، تحت إشراف اللواء صبرى العزب مدير إدارة البحث الجنائى بالفيوم.

ترجع وقائع الخصومة الثأرية إلى شهر يونيو عام 2020 عندما وقعت مشاجرة فردين من العائلتين أسفرت عن مقتل أحدهما نتيجة الاعتداء عليه بالضرب.

وكشف العمدة خاطر المشرف على عملية الصلح، أنه جرى اليوم الخميس، "وقام كل من شعبان رجب سنوسى وشقيقه رمضان بصحبة الرائد محمد عبد الحكيم رئيس مباحث طامية ، بتقديم كفن لولي الدم ابن القتيل علي عويس علي.

وأضاف: اتفق الطرفان على نبذ الخلافات فيما بينهما والتنازل عن الدية والقصاص مع وجود شرط جزاء قيمته مليوني جنيه فى حالة تعدي طرف على الآخر., وشارك فى الصلح كل من العمدة أبو طالب شحاتة عمدة قرية أبو طالب الشيخين وكريم عبدالوهاب ومختار الفرجاني.