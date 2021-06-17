مصرع 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين في تصادم سيارات موكب زفاف بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 23 آخرين، إثر تصادم بين سيارات ملاكي وميكروباص خلال موكب زفاف عروسين، على الطريق الدائري بالقرب من كوبري أبوشناف بمدخل مدينة المنيا الغربي، مساء اليوم الخميس.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنيا بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن وقوع تصادم بين 3 سيارات، خلال حفل زفاف عروسين، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين.

دفع فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة بإشراف الدكتور شريف مدحت مدير الإسعاف ب10سيارات، وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى المنيا العام وبينهم حالات حرجة، وحرر محضر بالواقعة.