لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2021.. تعرف على بدائل الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

من أكثر الأمور التي تشغل بال أولياء الأمور والطلاب عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية مستقبل أبنائهم وما هي أفضل بدائل الثانوية العامة، خاصة لما تسببه من حالة قلق وتوتر للطلاب وأولياء الأمور على حد سواء.

ويرصد "الخليج 365" في التقرير التالي أكثر بدائل الثانوية العامة شيوعًا:

أولًا: مدارس الثانوية في التكنولوجيا التطبيقية المؤهلة للجامعات التكنولوجية:

1- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية (بنين).

2- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

3- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات (بنين وبنات).

4- مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

5- مدرسة إلكترومصر للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

6- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية (بنين).

7- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية (بنين).

8- مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

9- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

10- مدرسة الانتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام (بنين وبنات).

11- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان (بنين).

12- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

13- مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

14- مدرسة hst للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

15- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

16- مدرسة الريادة للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

17- مدرسة مجموعة فلوكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

18- مدرسة غبور1 للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

19- مدرسة غبور2 للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

20- مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

ثانيًا: مدارس ثانوية مؤهلة لوظائف مضمونة مع إمكانية دخول كليات الهندسة التكنولوجية:

1- الآثاث (دمياط).

2- البترول (بورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية)

3- البتروكيماويات أو اللوجستيات في محافظات قناة السويس.

4- الضبعة النووية (مطروح وتخدم طلاب البحيرة والإسكندرية ومطروح وكفرالشيخ والغربية).

5- مياه الشرب (القاهرة، البحيرة، بني سويف، والمنوفية).

5- الإنتاج الحربي (حلوان ودار السلام بمحافظة القاهرة).

6- الثانوية الفنية المتخصصة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية ( القاهرة، السويس، بنها، الشرقية، البحيرة، الإسكندرية، سوهاج، قنا، الوادي الجديد، أسوان، البحر الأحمر).

7- السكة الحديد (منطقة بوردان في القاهرة).

8- الثانوية المعمارية (دار السلام في القاهرة).

ثالثًا- مدارس أخرى:

1- ثانوية التمريض المدني.

2- الثانوية العسكرية.

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