أصابه بطعنة.. القبض على شاب حاول ذبح والده في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – هبة القصاص:

ألقت مباحث محافظة الشرقية القبض على شاب عصر اليوم الخميس، القبض على متهم بمحاولة ذبح والده، وإصابته بطعن نافذ بالرقبة مستخدما سكين، قبل أن يتمكن الأهالي بمنطقة شارع وادي النيل بقسم شرطة ثان الزقازيق من التفريق بينهما والاتصال بالشرطة.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير البحث الجنائي يفيد وصول صابر م. "52سنة- مكوجي" للمستشفي العام بالزقازيق مصابا بطعن نافذ بالرقبة، وفي حالة خطرة.

تبين من تحريات المباحث أن المتهم "ع" نجل المجني عليه، حيث نشبت بينهما مشاجرة، قام على إثرها المتهم بطعنه بسكين، إلى أن فرق بينهما الأهالي، وكشفت التحريات أن المتهم يعاني من مرض نفسي وحالته النفسية غير مستقرة.