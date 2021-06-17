البنك المركزي يعلن تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي، عن قرار لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها اليوم الخميس، بتثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الخامسة على التوالي ليتوافق مع توقعات السوق.

وأبقى المركزي على متوسط سعر الفائدة لديه عند 8.25% على الإيداع و9.25% على الإقراض.

وأرجع مصرفيون ومحللين توقعاتهم بتثبيت المركزي الفائدة للمرة الخامسة إلي ارتفاع متوقع لمعدل التضخم تدريجيًا اعتبارًا من مايو الماضي نظرًا لتأثير سنة الأساس على الأرقام، وزيادة أسعار السلع العالمية، وارتفاع أسعار المواد الخام، وارتفاع أسعار الفواكه والخضروات في موسم الصيف.

وكان البنك المركزي قرر تثبيت الفائدة في اجتماعات السياسة النقدية السابقة في شهور ديسمبر وفبراير ومارس و أبريل بعد ما تم خفضها 4% خلال العام الماضي منها 3% دفعة واحدة في مارس 2020 كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.