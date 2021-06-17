منها أضخم يد.. قصة "محمد وشقيقته" مع 5 ألقاب في موسوعة جينيس - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبة القصاص:

حصل شاب من محافظة الشرقية وشقيقته على 5 ألقاب من موسوعة جينيس العالمية، كأطول رجل وأطول امرأة وأضخم يد لرجل وأضخم يد لامرأة وأضخم قدم لامرأة.

"الخليج 365" التقى الشقيقين في محافظة البحيرة للحديث حول الألقاب التي حصلا عليها أمس.

قال محمد شحاتة عبد الجواد في تصريح خاص لمصراوي، أن فريقا عالميا وصل إلى محل إقامتهم في محافظة الشرقية ومنحه 5 ألقاب عالمية منها أطول رجل في العالم بطول بلغ 240 سم متر، وكذلك شقيقته "هدى" أطول امرأة في العالم.

قال محمد إنه يبلغ من العمر 33 سنة، وأهالي قريته الجمالية التابعة بمركز الحسينية شمال محافظة الشرقية، يلقبونه بالعملاق، كما حصلت شقيقته على نفس اللقب.

أشار إلى أن أهالي قريته منحوه لقبا واحدا، وهو "الضخم" ولكنهم علموا مؤخرا بعد مغادرة فريق من موسوعة جيس، بأن عملاق قريتهم أصبح وشقيقته أصبحا عمالقة العالم أجمع، بل منحتهم المنظمة 5 أرقام قياسية.

قدم الرجل الضخم شهادة الموسوعة التي جعلت اسمه بين الأرقام القياسية، معبرًا عن بالغ سعادته وشقيقته بهذة الألقاب التي حصلوا عليها أمس.

وعن اللقب الذي يصفه الناس به، قال محمد، أنا لست سعيدا بهذا اللقب فرغم ضخامة جمسي إلا أن عضلاتي تعاني من حمل هذا الجسد الضخم، وعظامي تتألم من ضخامة الجسد، وأشعر أن هذا الجسد أصبح عبئا علي عضلاتي وعظامي، بل أصبح عبئا على روحي ذاتها.

وأضاف: شقيقتي تعاني من مرض الضخامة ونعاني من نظرات الناس إلينا، وأصبحت الدنيا صعبه علينا، ودخلنا المادي قليل جدًا لا يلبي احتياجاتي اليومية، بل يكاد يكون منعدما.

أكد الرجل العملاق أن بعض شركات الإعلان تطالبه بالانتقال للقاهرة وشقيقته ولكنه لا يستطيع بسبب عدم توفير وسيلة انتقال لهما، حيث من الصعب الركوب مع الأهالي لأسباب تتعلق بضخامة الجسد وعدم قبول تواجدنا بينهم، كما طالب بتوفير معاش له وشقيقته من التضامن الاجتماعي لعدم وجود دخل ثابت لهما.

ذكرت موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية أن محمد يمتلك "اليد الأكبر" على مستوى العالم ليحصد الرقم القياسي العالمي لأعرض يد رجل على قيد الحياة بواقع 31.3 سنتيمتر عن يده اليسرى..

وحصلت هدى، 29 عاما على 3 أرقام قياسية وهي: أكبر يد امرأة على قيد الحياة 24.3 سنتيمتر ليدها اليسرى وأكبر قدم امرأة على قيد الحياة 33.1 سنتيمتر في قدمها اليمنى، وأوسع مدى لذراعي امرأة على قيد الحياة بـ236.3 سنتيمتر.

واستطاع الأخ الأكبر محمد، 33 عاما، تحقيق رقمين قياسيين هما: أوسع مدى لذراعي رجل على قيد الحياة بـ250.3 سنتيمتر، وأعرض مدى ليد رجل على قيد الحياة بـ31.3 سنتيمتر عن يده اليسرى.

ويعاني محمد وهدى من خلل في الغدة النخامية، وهو ما يؤثر على نموهما ووزنهما وضغط الدم، مشيرا إلى أن ضخامته نتيجة مرضه المزمن بالغدة النخامية، وهو ما منعه من ممارسة حياته طبيعية على حد قوله.