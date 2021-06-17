الاتفاق حول النزاع بين إيرباص وبوينج

أعلنت بريطانيا أنها توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لإنهاء النزاع التجاري بشأن الدعم المالي، الممنوح لإيرباص وبوينج.
وينص الاتفاق على أن تعلق لـ5 سنوات، الرسوم الجمركية العقابية التي فرضت، خصوصا على الويسكي الأسكتلندي حسب البيان.
وجاء هذا الإعلان بعد يومين من اتفاق مماثل، بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
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