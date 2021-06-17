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تحذيرات من تسارع تفشي كورونا في إحدى أكبر عواصم أوروبا

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 21:20
نقل مريض مصاب بكورونا إلى مستشفى في موسكو
عربي ودولي

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رغم المؤشرات على تراجع فيروس المستجد في العديد من الدول بسبب حملات التطعيم، بدأت بوادر موجة تفش جديدة تظهر في بعض البلدان الأوروبية خاصة.
في هذا السياق، حذر رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس، من سرعة انتشار مرض كوفيد-19 وبشكل غير متوقع.
وقال سيرجي سوبيانين، في تصريحات نقلها التلفزيون، إن المدينة على الأرجح تواجه سلالات جديدة من الفيروس أسرع انتشارا وأكثر شراسة.
وأوضح سوبيانين أن المسؤولين يزيدون باطراد أعداد الأسرة في مستشفيات موسكو لعلاج تدفق محتمل لمرضى كوفيد-19.
وأضاف إن عدد الأسرة كاف في الوقت الراهن.
كان رئيس بلدية العاصمة الروسية قد أعلن قبل أيام إجراءات وقيودا جديدة للحد من تفشي الوباء منها منح أسبوع عطلة من أجل البقاء في المنازل وتحديد ساعات عمل المطاعم والمراكز التجارية.

المصدر: رويترز

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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