الكويت تعتمد قرارات جديدة في إطار التعامل مع كورونا

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اعتمدت الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، عدداً من القرارات ضمن جهودها الهادفة إلى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم قوله، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي، إن المجلس قرر "عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين (الكويتيين) ما لم يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت".

وأضاف المزرم أنه "يستثنى من ذلك الفئات التالية: الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم، المواطنون الحاصلون على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية، الحوامل شريطة حصولهن على شهادة إثبات للحمل معتمدة من وزارة الصحة".

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية أنه سيتم "السماح لغير الكويتيين بالدخول إلى البلاد شريطة حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى دولة الكويت والمنتج من شركات (فايزر - أسترازينكا - موديرنا) أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة (جونسون آند جونسون) وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021 شريطة إجراء فحصي (pcr) الأول قبل الوصول بـ72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا والآخر خلال فترة الحجر المنزلي الممتدة لسبعة أيام بعد الوصول".

وأضاف أنه يمكن إنهاء الحجر قبل ذلك في حال ظهور نتيجة فحص (pcr) تؤكد الخلو من الإصابة بالفيروس أثناء فترة الحجر.

وأكد المزرم "السماح للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والفئات المعفاة من تلقي اللقاح بالدخول إلى الأماكن التالية: صالات المطاعم والمقاهي (يسمح لغير المحصنين فقط استلام الطلبات)، الأندية الصحية، الصالونات، المجمعات التجارية الكبرى التي تزيد مساحتها عن (6000) متر مربع".

ويسري هذا القرار الأخير اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 يونيو الحالي.