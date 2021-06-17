النيابة الفرنسية تطالب بحبس الرئيس الأسبق ساركوزي 6 أشهر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 يونيو 2021 07:25 مساءً - منذ 25 دقيقة

طالبت النيابة العامة الفرنسية، المحكمة بسجن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي ستة أشهر، على ذمة تمويل حملته الانتخابية سنة 2007، حسب ما ذكرت قناة “بي.إف.إم” التلفزيونية.

ووجه القضاء الفرنسي بوقت سابق تهمة “التأثير على الشهود” لرئيسة وكالة “بيست إيماج” لصائدي الصور ميشيل مارشان في قضية “التمويل الليبي لحملة ساركوزي الرئاسية”.

كما وجهت إلى مارشان تهمة “الانتماء إلى عصابة أشرار بنية الاحتيال” وأودعت المراقبة القضائية، وذكرت المحامية كارولين توبي أن مارشان “ترفض بشدة هذه التهم”.

وكان القضاء الفرنسي أصدر حكما على ساركوزي بالسجن 3 سنوات، منها سنة نافذة بتهمة بالفساد واستغلال النفوذ.

كما أدين الرئيس الفرنسي الأسبق بوعده بمساعدة قاض سابق في الحصول على وظيفة في موناكو مقابل الحصول على معلومات سرية حول تحقيق استهدفه، بمساعدة خط هاتفي مسجل باسم بول بيسموث.

ونفى ساركوزي، الذي قاد فرنسا من 2007 إلى 2012، ارتكاب أي مخالفات، قائلا إنه كان ضحية مطاردة من قبل المدعين الماليين الذين استخدموا وسائل مفرطة للتطفل على شؤونه.