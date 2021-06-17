كيان مالي جديد في السعودية برأس مال قدره “29 مليار دولار “

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 يونيو 2021 07:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

وافق مجلس الوزراء السعودي على دمج المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في كيان واحد يضم ما يقرب من 29 مليار دولار من الأسهم المحلية والأجنبية، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ.

ونقلت الوكالة عن وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية محمد الجدعان القول إن هذه الخطوة “ستعزز عوائد الاستثمار وتقلل التكاليف وتساعد في تنويعها”.

يمتلك الصندوقان حصصا كبيرة في شركات سعودية، بما في ذلك 8.5 مليار دولار في البنك الوطني السعودي و4.3 مليار دولار في مصرف الراجحي، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرغ.

ويمتلكان، أيضا، أسهما بقيمة 207 مليون دولار في شركة أسترازينيكا و170 مليون دولار في مجموعة “أتش.أس.بي.سي” المالية، بالإضافة الى عقارات وسندات مالية عامة.

وتتخذ السعودية خطوات لدمج وإعادة هيكلة مختلف الكيانات التابعة للدولة حيث تتطلع إلى تعزيز الكفاءة كجزء من خطة أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق وتهدف لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط بحلول عام 2030.

وتبلغ قيمة صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للدولة، 430 مليار دولار، حيث يهدف للاستثمار في صناعات جديدة داخل المملكة، وفي الوقت نفسه شراء حصص في الخارج.