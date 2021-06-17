صعود أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي خلال تعاملات مساء اليوم

محمد الفلاح - الخميس 17 يونيو 2021

صعدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي خلال تعاملات مساء اليوم الخميس 17 يونيو 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.



وارتفعت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، عند نحو 1490 دينارا للشراء، و1500 دينار للبيع.

ويحتسب متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، خصص البنك المركزي العراقي الأحد الماضي 3 مليارات دولار من السيولة المالية لضبط السوق والسيطرة على المواد الغذائية وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.

ويبيع المركزي العراقي يوميا أكثر من 200 مليون دولار في مزاد العملة وذلك للسيطرة على السوق، إلا إن ارتفاع سعر صرف الدولار في الآونة الأخيرة جاء نتيجة العرض والطلب على العملة الأجنبية.

وأقرت موازنة العراق لعام 2021، تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 1450 دينارا لكل دولار أمريكي.

وتسبب تمرير الموازنة المالية لعام 2021 بدون تغيير سعر صرف الدولار في ارتفاع سعر العملة الخضراء بالأسواق المحلية.

وصعد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مساء اليوم الخميس، في بورصة الكفاح ببغداد إلى نحو 1486 دينارا، وهو نفس السعر في الحارثية.

وارتفع سعر الدولار في السليمانية اليوم إلى مستوى 1489 دينارا، وهو نفس السعر في البصرة والموصل.

أما في دهوك فصعد سعر الدولار إلى 1489.50 دينار، وفي أربيل سجل الدولار 1488.50 دينار.

سجل سعر اليورو مقابل الدينار العراقي اليوم الخميس نحو 1761.98 دينار للشراء، و1763.18 دينار للبيع.

أما سعر الإسترليني فسجل أمام الدينار العراقي نحو 2058.77 دينار للشراء، و2060.64 دينار للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي نحو 392.44 دينار للشراء، و392.54 دينار للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي فسجل مقابل الدينار العراقي نحو 400.59 دينار للشراء، و400.81 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي نحو 4879.91 دينار للشراء، و4889.86 دينار للبيع.