توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الجمعة

محمد الفلاح - الخميس 17 يونيو 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً وغائما جزئيا شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للرمال ومحملة بالغبار خاصة غرباً تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.



والرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي يكون مضطربا - متوسط الموج .. فيما سيحدث المد الأول عند 20:04 والمد الثاني عند 06:13 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 12:44 والجزر الثاني عند الساعة 00:43.

أما بحر عمان فيكون خفيفا - متوسط الموج .. فيما سيحدث المد الأول عند 15:29 الثاني عند الساعة 04:03 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 08:32 والجزر الثاني عند الساعة 22:22.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 28 70 20

دبــي 39 29 80 20

الشارقة 39 27 80 20

عجمان 37 28 85 25

أم القيوين 38 27 80 20

رأس الخيمة 39 28 80 20

الفجيرة 38 31 60 10

العين 43 28 55 10

ليوا 41 27 40 10

الرويس 35 27 70 15

السلع 38 27 70 15

دلما 36 28 75 15

طنب الكبرى 36 28 75 15

طنب الصغرى 36 26 75 15

أبو موسى 38 28 70 20