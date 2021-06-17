شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل أول إصابة بعدوى «الفطر الأخضر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الهند أول حالة إصابة بعدوى «الفطر الأخضر» لشخص تعافى من إصابته بفيروس كورونا في ولاية ماديا براديش.

وقالت تقارير اعلامية ان المصاب والبالغ من 34 عاما قد أصيب بفيروس كورونا لمدة شهرين وأثبتت الاختبارات إصابته بعد ذلك بعدوى الفطر الأخضر.

وقال رئيس أمراض الصدر في معهد سري, إن المريض لم يستجب للعلاج الذي يتلقاه، نظرا لأن 90% من رئتيه مصابة العدوى.

وأوضح أن الفطر الأخضر هو أحدث عدوى لداء الرشاشيات تحدث نتيجة نوع من العفن يصيب الجهاز التنفسي