انت الان تتابع خبر مجلس الخدمة يكشف عن آليات بشأن التعيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، الخميس، وجود آليات فنية تدعم عملية التعيين، مشيراً الى وجود مخاطيات رسمية بهذا الشأن.