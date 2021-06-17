انت الان تتابع خبر مجلس الخدمة يكشف عن آليات بشأن التعيين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، الخميس، وجود آليات فنية تدعم عملية التعيين، مشيراً الى وجود مخاطيات رسمية بهذا الشأن.
وقال التميمي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، "نتعهد بدعم مطالب حملة الشهادات العليا وهنالك آليات فنية تدعم عملية التعيين وتمنع التلاعب".
ولفت رئيس مجلس الخدمة الى "وجود مخاطبات رسمية من المجلس الى رئاسة الوزارات بغية تبليغ الوزارات بإرسال قوائم بدرجات الحذف والاستحداث".
ولفت رئيس مجلس الخدمة الى "وجود مخاطبات رسمية من المجلس الى رئاسة الوزارات بغية تبليغ الوزارات بإرسال قوائم بدرجات الحذف والاستحداث".