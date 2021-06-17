البرلمان الأميركي يؤيد إلغاء تفويض سمح بشن حرب في العراق

بغداد - ياسين صفوان - اعلن مجلس النواب الأميركي، الخميس، عن إلغاء تفويض سمح بشن حرب في العراق.



وبحسب "سكاي نيوز"، فإن "مجلس النواب الأميركي يؤيد إلغاء تفويض شن الحرب الممنوح للرئيس منذ عام 2002 والذي سمح بشن حرب في العراق".

وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، قال امس الاربعاء، إن إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002 الذي سمح بشن الحرب في العراق، سيكبح "النزعة للمغامرة العسكرية".