تابعوا في نشرة السومرية.. مراقبة الانتخابات ومعايير استبعاد المرشحين

= الغانمي يبحث مع وفد البيشمركة تعزيز أمن الحدود،، واتفاق لتوحيد لوحات السيارات بين المركز والاقليم .

= المرجعية تدعو السياسيين الى اخذ العبر من أحداث سقوط الموصل،، وتعد المعركة ضد الفساد أخطر من مقاتلة الارهاب.

بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يطلب دعم الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات المقبلة.. والقضاء الأعلى يحدد معيار استبعاد المرشحين من دخول المعترك.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية