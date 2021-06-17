انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. مراقبة الانتخابات ومعايير استبعاد المرشحين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يطلب دعم الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات المقبلة.. والقضاء الأعلى يحدد معيار استبعاد المرشحين من دخول المعترك.
= المرجعية تدعو السياسيين الى اخذ العبر من أحداث سقوط الموصل،، وتعد المعركة ضد الفساد أخطر من مقاتلة الارهاب.
= مالية البرلمان تقترح مسارين لمعالجة الازمة الاقتصادية،، ونواب يرفضون تسليم اربيل اموالا خارج اطار الموازنة.
= الغانمي يبحث مع وفد البيشمركة تعزيز أمن الحدود،، واتفاق لتوحيد لوحات السيارات بين المركز والاقليم .
= مالية البرلمان تقترح مسارين لمعالجة الازمة الاقتصادية،، ونواب يرفضون تسليم اربيل اموالا خارج اطار الموازنة.
= الغانمي يبحث مع وفد البيشمركة تعزيز أمن الحدود،، واتفاق لتوحيد لوحات السيارات بين المركز والاقليم .