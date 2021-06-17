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تابعوا في نشرة السومرية.. مراقبة الانتخابات ومعايير استبعاد المرشحين

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بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يطلب دعم الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات المقبلة.. والقضاء الأعلى يحدد معيار استبعاد المرشحين من دخول المعترك.
= المرجعية تدعو السياسيين الى اخذ العبر من أحداث سقوط الموصل،، وتعد المعركة ضد الفساد أخطر من مقاتلة الارهاب.

= مالية البرلمان تقترح مسارين لمعالجة الازمة الاقتصادية،، ونواب يرفضون تسليم اربيل اموالا خارج اطار الموازنة.


= الغانمي يبحث مع وفد البيشمركة تعزيز أمن الحدود،، واتفاق لتوحيد لوحات السيارات بين المركز والاقليم .
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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