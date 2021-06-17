المنفي يدعو السيسي لزيارة ليبيا ويشيد بجهود مصر في المصالحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي دعوة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لزيارة البلاد في أقرب وقت ممكن.

وأصدر المجلس الرئاسي الليبي بيانا جاء فيه، اليوم الخميس، أن رئيسه محمد المنفي استقبل مساء اليوم الخميس، رئيس المخابرات المصري اللواء عباس كامل، وتناول اللقاء تفعيل اللجنة الفنية المشتركة بين ليبيا ومصر وتعزيز التعاون في كافة المجالات.

ونقل رئيس المخابرات المصري تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجلس الرئاسي، والحكومة والشعب الليبي كافة.

وأثنى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على الدور الإيجابي لمصر في تعزيز المصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية، بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا أن العلاقة بين الشعبين الليبي والمصري تاريخية، وأن أمن مصر وليبيا هما واحد.

وحث المنفي على ضرورة عودة الشركات المصرية لليبيا للمساهمة في إعادة الإعمار والتعاون في مجال الطاقة، ودعم مشروع المصالحة الوطنية.





ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي الرئيس السيسي لزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وصباح الخميس، وصل رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى العاصمة الليببة طرابلس حيث التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن رئيس المخابرات المصرية أطلع الدبيبة على نتائج زيارة الوفد المصري لطرابلس في مايو الماضي، وآلية التنسيق بشأن تفعيل كافة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وأشاد الديبية بـ"الدور الإيجابي لمصر في تعزيز المصالحة بين الأطراف الليبية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة"، وفق البيان.





جرى خلال اللقاء، التنسيق لزيارة الديبية للقاهرة لتفعيل اللجنة المشتركة العليا الليبية المصرية، واستكمال ما تم الاتفاق عليه في كافة المجالات، وفق البيان الذي لم يذكر تفاصيل عن زيارة الدبيبة وموعدها.

وفي مارس/آذار الماضي، زار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مصر للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.

وشدد السيسي آنذاك على دعم مصر الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، وإنجاحها في إدارة المرحلة التاريخية الحالية، والوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري.

وأكد السيسي ثبات موقف بلاده الرامي لتحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، واستعادة الأمن والاستقرار، وتمتع ليبيا بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كل المقاتلين الأجانب من ليبيا.