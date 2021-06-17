الصحفي الأمريكي الموقوف بميانمار يمثل أمام محكمة خاصة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مثل صحفي أمريكي اعتقل في ميانمار منذ مايو/أيار أمام محكمة خاصة الخميس، وفق ما أعلنت مجلّته.

ويواجه داني فينستر مدير تحرير مجلة "فرونتيير ميانمار" اتّهامات بموجب قانون يجرّم التشجيع على معارضة الجيش.

وأفادت المجلّة أن "مثل اليوم أمام محكمة خاصة في سجن إنسين في رانغون بتهمة تحت البند 505-أيه من القانون الجزائي، التي تحمل عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أعوام".

وأكدت المجلّة، في بيانها، أن فينستر أعيد إلى السجن بعد جلسة الاستماع، مضيفة بأنه سيمثل مجددا أمام المحكمة في الأول من يوليو/تموز.

ولفتت إلى أنه "لم يتم تقديم سبب توجيه التهم إليه".

واعتقل فينستر في 24 مايو/أيار في المطار الدولي في رانغون، كبرى مدن ميانمار، أثناء محاولته مغادرة البلاد.

وقالت "فرونتيير" الخميس: "نعرف بأن داني لم يقم بأمر يستحق توجيه هذه التهمة إليه".

وتابعت: "ندين اعتقاله ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه".

وتشهد ميانمار اضطرابات منذ انقلاب الجيش في الأول من فبراير/شباط، إذ خرجت احتجاجات يومية تقريبا فيما تم تنفيذ عصيان مدني على مستوى البلاد.

وقتل أكثر من 850 مدنيا في الحملة الأمنية العسكرية المتواصلة، وفق مرصد محلي.

كما طالت الحملة الأمنية الصحفة في وقت يحاول المجلس العسكري السيطرة على تدفق الأنباء.

وفي هذا الصدد، فرض المجلس قيودا على الوصول إلى الإنترنت وسحب اعتمادات عدة وسائل إعلام محلية.

والاثنين، أطلق سراح صحفي أمريكي آخر يدعى ناثان مونغ، اعتقله الجيش في مارس/أذار ووجّهت له تهم بموجب البند "505-أيه" أيضا، بعدما أسقطت التهم بحقه، وعاد إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، سجن صحفي من ميانمار يعمل لدى وسيلة إعلامية أخرى لمدة عامين بموجب ذات القانون.